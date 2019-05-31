10 أيام على صرف الدفعة 19 من دعم حساب المواطن

2019-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطنون بشأن موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب متابعات الخليج 365 في حسابات المستفيدين.

وبحسب حساب متابعات الخليج 365 سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أنه سيتم صرف الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

وتبقى 10 أيام فقط على صرف الدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365.

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 مستمر:

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يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 أوضح في وقت سابق، أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ19 يوم الاثنين 10 يونيو من الشهر المقبل.

والتسجيل في حساب متابعات الخليج 365 متاح الآن، للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر إبريل عبر الرابط التالي: هنا

شروط أهلية حساب متابعات الخليج 365:

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.