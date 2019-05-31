2019-05-31

فيديو.. إهمال النقل في أحد مشاريع الطرق يغرق المواطنين في الوحل!

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - الحرجة

علق مواطنون في الوحل والطين أثناء عبورهم الطريق الرابط بين مركز الفيض ومركز النعضاء، التابع لمحافظة الحرجة في منطقة عسير.

وسلم فرع النقل بعسير مشروع الطريق لإحدى المؤسسات الضعيفة بالباطن عام 1433هـ، حيث قامت هذه المؤسسة بردم الطريق بكميات من الطين الرقيق، ثم توقف المشروع لأمر غير معروف حتى هذه اللحظة.

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ومع هطول الأمطار أصبح هذا الطريق يشكل خطرًا وكابوسًا يهدد عابريه؛ وذلك لانزلاق مركباتهم في هذا الوحل والطين.

وناشد أحد المواطنين في مقطع فيديو أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز والمسؤولين في وزارة النقل بإنقاذهم وعائلاتهم من هذا الموقف المتكرر؛ كون هذا الطريق هو الطريق الرئيسي الذي يخدم الكثير من القرى والهجر، كما يخدم شركة تعدين الذهب بمركز الصفاح.