- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم القمة العربية تؤكد وحدة الصف في مُواجهة إيران بعد ترشذم سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القمة العربية تؤكد وحدة الصف في مُواجهة إيران بعد ترشذم سنوات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الدكتور حسين غربية، أستاذ العَلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، أنَّ القمة العربية التي استضافتها المملكة يوم أمس الخميس أكدت على مُواجهة إيران وتدخل إيران في شؤون الدول العربية، وهذا موقف واضح وصريح، ولم يَكن جديدًا بَل هو تتويج للمطالبات العربية الدائمة، خاصة دول الخليج والمملكة، لمنع إيران من التمدد في العالم العربي.
وتابع غربية متعجبًا خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، أنّه كيف كان يُمكن لِلجامعة العربية مواجهة إيران، في ظِل تَشرذم عربي- عربي غير مَسبوق على الإطلاق، وفي ظل انهيار لِأنظمة ودُول عربية كاملة منذ 10 أعوام وحتى اليوم، وفي ظل فقر وجوع مَوجود وعدم وجود تطور اقتصادي وتنمية في العالم العربي؟!
كانت هذه تفاصيل خبر القمة العربية تؤكد وحدة الصف في مُواجهة إيران بعد ترشذم سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.