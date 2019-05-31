الان تتابع وصول خادم الحرمين الشريفين إلى مقر عقد القمة الإسلامية بمكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 7 دقائق - 11:21 م, 31 مايو 2019 م التعليقات: 0 وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر عقد القمة الإسلامية بمكة المكرمة. واستقبل الملك أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي ” قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل” بمكة المكرمة.

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