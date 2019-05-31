الان تتابع خادم الحرمين: نجتمع في مكة لبناء مستقبل شعوبنا وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 32 دقيقة - 10:56 م, 31 مايو 2019 م التعليقات: 0 قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على “تويتر”: نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا”.

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