الان تتابع احتجاز طفل بين صبات خراسانية في بريدة.. والدفاع المدني يتدخل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخرج الدفاع المدني في بريدة طفلا احتحز بين صبات خراسانية بمركز الشقة. وأعلن الدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سلامة الطفل.

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