مدني مكة يباشر احتجازات داخل تجمعات مياه أمطار اليوم

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365 - حجب العصيمي

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، إن الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وعلى أثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة وكانت من متوسطة إلى غزيرة، أعادت تمركزها وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا، وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارى لدى الجهات ذات العلاقة.

وأضاف: “تمت مباشرة بلاغات احتجاز محدودة داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه وقد تركزت تلك البلاغات في أحياء: المغمس والشرائع تم التعامل معها في حينه دون إصابات”.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والابتعاد عن الاجسام المتحركة والغير ثابته عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها راجين السلامة للجميع.