شكرا لقرائتكم خبر عن محدثين: الدول العربية أكدت أن النظام الإيراني هو العامل الرئيسي للحرب وزعزعة الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيد محمد محدثين أن النظام الإيراني هو العامل الرئيسي للحرب وزعزعة الأمن في المنطقة وذلك بتدخلاته السافرة في دول المنطقة.

وقال في تغريدات عبر حسابه في تويتر: " أكدت قمة الدول العربية حقيقة أن النظام الإيراني هو العامل الرئيسي للحرب وزعزعة الأمن.من تعريض السفن للخطر وإلى الحرب في اليمن سوريا والقصف بالصواريخ وزعزعة أمن دول المنطقة.كما أثبتت وقائع القمة أن العراق مازال رهينة بيد النظام الإيراني ومنصة لتصدير الإرهاب والتطرف.

وأضاف: "بعد الحرب 2003 وفتح أمريكا أبواب العراق على النظام الإيراني، تمكن هذا النظام دون أي دفع ثمن من احتلال العراق عمليا وجعله منصة لزحفه في المنطقة. وطالما لا يتم إخراج النظام من العراق وعدم دفع ثمن اعتداءاته، فهو يواصل وقائع مثل تفجير ناقلات النفط وأنابيب النفط السعودية.

وأشار إلى أن المساومون كانوا يروجون نظرية رعناء تقول إن التطرف السني هو أخطر من التطرف الشيعي، ويمكن من خلال الثاني مواجهة الأول. فيما قلنا منذ القدم أنه لا عقبة مستعصية بينهما واذا تم إطفاء قلب التطرف الإسلامي في طهران الملالي، فلن يبقى أثر لا من حزب الشيطان ولا من داعش.