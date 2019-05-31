شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح سطحية على المدينة المنورة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الجمعة)، تنبيهاً على منطقة المدينة المنورة، يشمل محافظات ومراكز الحناكية، والعلا، والعيص، والمدينة المنورة، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع.
وحذَّرت الهيئة من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وتدنى مدى الرؤية بسبب الأتربة المثارة.
وأفادت أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة: 11:30 من مساء اليوم (الجمعة).
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