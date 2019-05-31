شكرا لقرائتكم خبر عن السواحه: «قمم مكة» تؤكد قدرة المملكة على صياغة إجماعٍ إقليمي ودولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن انعقاد قمم مكة يؤكد موقع المملكة القيادي وقدرتها في أي وقت على صياغة إجماعٍ إقليمي ودولي.

وقال السواحه في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة)، «دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد قمم مكة المكرمة (الخليجية والعربية والإسلامية)، وانعقاد جلساتها على مدار الأمس واليوم، يؤكد موقع المملكة القيادي وقدرتها في أي وقت على صياغة إجماعٍ إقليمي ودولي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة».