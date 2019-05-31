شكرا لقرائتكم خبر عن غبار جازان يُغلق الأسواق ويستنفر «الطوارئ» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان) (تصوير: محمد القيسي)

غطت موجة من الغبار الكثيف سماء منطقة جازان والمحافظات والقرى التابعة لها لليوم الثاني، ما أدى إلى إغلاق عدد من المحال التجارية وتوقف البيع في الأسواق الرمضانية، إضافة إلى توقف الحركة المرورية على عدد من الطرق الرئيسية والفرعية نتيجة حجب الرؤية لأقل من مترين، فيما شهدت غرف الطوارئ في مستشفيات أبو عريش وأحد المسارحة وصبيا ازدحاماً ملحوظاً خصوصا مرضى الحساسية والربو.

واستنفرت الجهات المعنية عبر توزيع العمل بين مديرية الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة كالمرور والهلال الأحمر، لتنفيذ الخطط الموضوعة أثناء هبوب العواصف الرملية.

وتمّ إطلاق التحذيرات والعمل على الحدّ من الحوادث التي تقع في مثل هذه الحالات، والتنبيه على قائدي المركبات وسالكي الطرق لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية التي يقلّ فيها مستوى الرؤية.