، تبوك وعسير وجازان بمرمى "الأرصاد".. سُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية الأفقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا من المحافظات بالمناطق الثلاث.. وتستمر الحالات حتى فجر السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق تبوك وجازان وعسير.

وتفصيلاً، أوضحت الأرصاد أن منطقة تبوك تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة تبوك، وتبدأ الساعة الـ22.15 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

ونبَّهت منطقة جازان أيضًا بأنها تشهد سُحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والعارضة وصامطة، وتبدأ الساعة الـ 22.15 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح السبت.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة عسير بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، وتشمل أبها والنماص وتنومة وخميس مشيط. وتبدأ الحالة الساعة الـ 22.15 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.