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صحيفة "بلجيكية" تكشف عن المدير الفني الجديد لنادي "الشباب"

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية بلجيكية النقاب عن تفاوض إدارة نادي الشباب مع المدرب الكراوتي إيفان ليكو، المدير الفني الحالي لكلوب بروج البلجيكي وذلك لخلافة الروماني سوموديكا مدرب الفريق السابق.

وقالت صحيفة "walfoot" إن المدرب بالفعل طلب مهلة للتفكير في العرض التي قالت عنه الصحيفة إنه مغر تماماً للمدرب الذي قضى موسمين رائعين مع ناديه البلجيكي الحالي.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي الشباب أبلغوا المدرب "41" عاماً أن لديهم طموحات كبيرة تتمثل في الرغبة في الفوز باللقب علماً بأنهم احتلوا المركز الخامس في المسابقة الماضية.

صحيفة "بلجيكية" تكشف عن المدير الفني الجديد لنادي "الشباب"

محمد السيّد الخليج 365 2019-05-31

كشفت تقارير صحفية بلجيكية النقاب عن تفاوض إدارة نادي الشباب مع المدرب الكراوتي إيفان ليكو، المدير الفني الحالي لكلوب بروج البلجيكي وذلك لخلافة الروماني سوموديكا مدرب الفريق السابق.

وقالت صحيفة "walfoot" إن المدرب بالفعل طلب مهلة للتفكير في العرض التي قالت عنه الصحيفة إنه مغر تماماً للمدرب الذي قضى موسمين رائعين مع ناديه البلجيكي الحالي.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي الشباب أبلغوا المدرب "41" عاماً أن لديهم طموحات كبيرة تتمثل في الرغبة في الفوز باللقب علماً بأنهم احتلوا المركز الخامس في المسابقة الماضية.

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31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440

10:34 PM

كشفت تقارير صحفية بلجيكية النقاب عن تفاوض إدارة نادي الشباب مع المدرب الكراوتي إيفان ليكو، المدير الفني الحالي لكلوب بروج البلجيكي وذلك لخلافة الروماني سوموديكا مدرب الفريق السابق.

وقالت صحيفة "walfoot" إن المدرب بالفعل طلب مهلة للتفكير في العرض التي قالت عنه الصحيفة إنه مغر تماماً للمدرب الذي قضى موسمين رائعين مع ناديه البلجيكي الحالي.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي الشباب أبلغوا المدرب "41" عاماً أن لديهم طموحات كبيرة تتمثل في الرغبة في الفوز باللقب علماً بأنهم احتلوا المركز الخامس في المسابقة الماضية.

، صحيفة "بلجيكية" تكشف عن المدير الفني الجديد لنادي "الشباب" ،
المصدر : الخليج 365

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