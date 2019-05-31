، شاهد.. جمعية يدمة تقيم حفل تكريم لأبناء المستفيدين بالمحافظة ،

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أقامت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية حفلاً لأبناء وبنات المستفيدين والمسجلين في الجمعية من الطلاب والطالبات المتفوقين والمتخرجين من الثانوية العامة لهذا العام، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية مهدي بن سعيد آل رشيد وعضو مجلس إدارة الجمعية الأستاذ قبلان بن علي آل فطيح.
وأقيم الحفل على شرف مدير مكتب التعليم بالإنابة هادي بن حشان آل فطيح ثم بدأ الحفل بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث رحب بالحضور وشكرهم وأثنى على الطلبة والطالبات الذين حصدوا درجات التفوق وتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية المقبلة.
بعد ذلك كلمة لراعي الحفل مدير مكتب التعليم وحثهم على إكمال دراستهم الجامعية وخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم واللحاق بإخوانهم من أبناء المحافظة الذين هم الآن في مناصب عليا، وعملوا واجتهدوا كما شكر الجمعية على إقامة هذا الحفل وعلى الجهود المبذولة وعمل ما في وسعهم لخدمة المستفيدين في الجمعية.
بعد ذلك كرم راعي الحفل ورئيس مجلس إدارة الجمعية الطلاب والطالبات ثم التقطت الصور الجماعية.
شاهد.. جمعية يدمة تقيم حفل تكريم لأبناء المستفيدين بالمحافظةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-31
أقامت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية حفلاً لأبناء وبنات المستفيدين والمسجلين في الجمعية من الطلاب والطالبات المتفوقين والمتخرجين من الثانوية العامة لهذا العام، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية مهدي بن سعيد آل رشيد وعضو مجلس إدارة الجمعية الأستاذ قبلان بن علي آل فطيح.
وأقيم الحفل على شرف مدير مكتب التعليم بالإنابة هادي بن حشان آل فطيح ثم بدأ الحفل بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث رحب بالحضور وشكرهم وأثنى على الطلبة والطالبات الذين حصدوا درجات التفوق وتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية المقبلة.
بعد ذلك كلمة لراعي الحفل مدير مكتب التعليم وحثهم على إكمال دراستهم الجامعية وخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم واللحاق بإخوانهم من أبناء المحافظة الذين هم الآن في مناصب عليا، وعملوا واجتهدوا كما شكر الجمعية على إقامة هذا الحفل وعلى الجهود المبذولة وعمل ما في وسعهم لخدمة المستفيدين في الجمعية.
بعد ذلك كرم راعي الحفل ورئيس مجلس إدارة الجمعية الطلاب والطالبات ثم التقطت الصور الجماعية.
31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440
10:33 PM
من الطلاب والطالبات المتفوقين والمتخرجين من الثانوية العامة لهذا العام
أقامت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية حفلاً لأبناء وبنات المستفيدين والمسجلين في الجمعية من الطلاب والطالبات المتفوقين والمتخرجين من الثانوية العامة لهذا العام، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية مهدي بن سعيد آل رشيد وعضو مجلس إدارة الجمعية الأستاذ قبلان بن علي آل فطيح.
وأقيم الحفل على شرف مدير مكتب التعليم بالإنابة هادي بن حشان آل فطيح ثم بدأ الحفل بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث رحب بالحضور وشكرهم وأثنى على الطلبة والطالبات الذين حصدوا درجات التفوق وتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية المقبلة.
بعد ذلك كلمة لراعي الحفل مدير مكتب التعليم وحثهم على إكمال دراستهم الجامعية وخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم واللحاق بإخوانهم من أبناء المحافظة الذين هم الآن في مناصب عليا، وعملوا واجتهدوا كما شكر الجمعية على إقامة هذا الحفل وعلى الجهود المبذولة وعمل ما في وسعهم لخدمة المستفيدين في الجمعية.
بعد ذلك كرم راعي الحفل ورئيس مجلس إدارة الجمعية الطلاب والطالبات ثم التقطت الصور الجماعية.
، شاهد.. جمعية يدمة تقيم حفل تكريم لأبناء المستفيدين بالمحافظة ،
المصدر : الخليج 365
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