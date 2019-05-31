- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحية تركية أن نادي مالاتيا سبور التركي قد اتفق مع اللاعب عبدالرزاق حمد الله للانتقال لصفوف الفريق بدءًا من الموسم المقبل.
الجدير بالذكر أن نادي مالاتيا سبور التركي سيشارك في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي في الموسم القادم، وأنه ينتظر رأي المدير الفني الجديد له لإتمام التعاقد مع هداف الدوري السعودي الموسم المقبل.
وسبق للاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله أن خرج في تصريحات لإذاعة مرس المغربية، أبدى فيها رغبته في البقاء في صفوف النصر، موضحًا أنه يحترم تعاقده مع النادي ولن يلتفت لأي عروض أوروبية أو عربية.
وكان حمد الله قد انضم لصفوف النصر قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه تألق بصورة غير عادية مع النصر حتى حقق لقب هداف المسابقة برصيد 34 هدفًا، كما احتلّ مع مواطنه وزميله بالفريق نور الدين امرابط المركز الأول كأفضل صانعي لعب بتمريرات أسفرت عن 9 أهداف.
نادٍ "تركي" يهدّد "النصر": أعلنوا اتفاقهم مع "حمد الله"!محمد السيّد الخليج 365 2019-05-31
كشفت تقارير صحية تركية أن نادي مالاتيا سبور التركي قد اتفق مع اللاعب عبدالرزاق حمد الله للانتقال لصفوف الفريق بدءًا من الموسم المقبل.
الجدير بالذكر أن نادي مالاتيا سبور التركي سيشارك في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي في الموسم القادم، وأنه ينتظر رأي المدير الفني الجديد له لإتمام التعاقد مع هداف الدوري السعودي الموسم المقبل.
وسبق للاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله أن خرج في تصريحات لإذاعة مرس المغربية، أبدى فيها رغبته في البقاء في صفوف النصر، موضحًا أنه يحترم تعاقده مع النادي ولن يلتفت لأي عروض أوروبية أو عربية.
وكان حمد الله قد انضم لصفوف النصر قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه تألق بصورة غير عادية مع النصر حتى حقق لقب هداف المسابقة برصيد 34 هدفًا، كما احتلّ مع مواطنه وزميله بالفريق نور الدين امرابط المركز الأول كأفضل صانعي لعب بتمريرات أسفرت عن 9 أهداف.
31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440
10:08 PM
كشفت تقارير صحية تركية أن نادي مالاتيا سبور التركي قد اتفق مع اللاعب عبدالرزاق حمد الله للانتقال لصفوف الفريق بدءًا من الموسم المقبل.
الجدير بالذكر أن نادي مالاتيا سبور التركي سيشارك في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي في الموسم القادم، وأنه ينتظر رأي المدير الفني الجديد له لإتمام التعاقد مع هداف الدوري السعودي الموسم المقبل.
وسبق للاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله أن خرج في تصريحات لإذاعة مرس المغربية، أبدى فيها رغبته في البقاء في صفوف النصر، موضحًا أنه يحترم تعاقده مع النادي ولن يلتفت لأي عروض أوروبية أو عربية.
وكان حمد الله قد انضم لصفوف النصر قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه تألق بصورة غير عادية مع النصر حتى حقق لقب هداف المسابقة برصيد 34 هدفًا، كما احتلّ مع مواطنه وزميله بالفريق نور الدين امرابط المركز الأول كأفضل صانعي لعب بتمريرات أسفرت عن 9 أهداف.
، نادٍ "تركي" يهدّد "النصر": أعلنوا اتفاقهم مع "حمد الله"! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر نادٍ "تركي" يهدّد "النصر": أعلنوا اتفاقهم مع "حمد الله"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.