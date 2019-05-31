، نادٍ "تركي" يهدّد "النصر": أعلنوا اتفاقهم مع "حمد الله"! ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحية تركية أن نادي مالاتيا سبور التركي قد اتفق مع اللاعب عبدالرزاق حمد الله للانتقال لصفوف الفريق بدءًا من الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن نادي مالاتيا سبور التركي سيشارك في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي في الموسم القادم، وأنه ينتظر رأي المدير الفني الجديد له لإتمام التعاقد مع هداف الدوري السعودي الموسم المقبل.

وسبق للاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله أن خرج في تصريحات لإذاعة مرس المغربية، أبدى فيها رغبته في البقاء في صفوف النصر، موضحًا أنه يحترم تعاقده مع النادي ولن يلتفت لأي عروض أوروبية أو عربية.

وكان حمد الله قد انضم لصفوف النصر قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه تألق بصورة غير عادية مع النصر حتى حقق لقب هداف المسابقة برصيد 34 هدفًا، كما احتلّ مع مواطنه وزميله بالفريق نور الدين امرابط المركز الأول كأفضل صانعي لعب بتمريرات أسفرت عن 9 أهداف.