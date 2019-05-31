، الأمن العام: المسجد الحرام يشهد كثافة عالية وصلاتك بالمسجد القريب أفضل ،

محمد بن مسعود - الدمام - في رسائل نصية لتوعية الزوار والمعتمرين

دعا الأمن العام المصلين الذين يقطنون قرب الحرم، إلى التيسير على المعتمرين والصلاة بالمساجد القريبة منهم؛ نظرًا للكثافة العالية التي يشهدها المسجد الحرام في الليالي الأخيرة من رمضان.

وبثّ الأمن العام رسائل نصية: يشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المعتمرين والمصلين، وصلاتك في المسجد القريب منك فيه تسهيل عليهم.