، أمن صبيا يستنفر جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة وبلاغ دهس ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصادر لـ"الخليج 365": وافد يمني أبلغ عن تفاصيلها من اللحظات الأخيرة للواقعة

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن إدارة مرور محافظة صبيا أحالت ملف قضية بلاغ بدهس مواطن يعمل معلمًا، في طريق إحدى قرى غرب صبيا على خلفية ما تبيّن بعد المعاينة والتحقيقات الأولية لموقع الحادث وعدم وجود آثار تثبت البلاغ، وكما أنه تم العثور على سيارته على بعد كيلوين عن موقع البلاغ.

وتفصيلًا: قالت مصادر "الخليج 365": إن فرقة المرور التي باشرت بلاغ الحادث في طريق الجمالة بمحافظة صبيا؛ لاحظت عدم وجود الجثمان في موقع الحادث ولم يجدوا آثار دماء ووقائع لوقوع حادث الدهس، وقد نقلت قبل وصولها، ومن ثَم انتقلت الفرقة للمستشفى بعد تلقيها التوجيه وإبلاغ الأدلّة الجنائية لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وكشفت المصادر أن الفرق الأمنية المختصّة أعادت التحقُّق من مسرح الحادث المزعوم في البلاغ ولم تعثر على أي آثار دماء أو اصطدام أو مركبة الجاني، وحضر لدى رجال الأمن شخص من جنسية باكستانية وأدلى بشهادته أن المجني عليه حصر إليه وأخذ ملابس باكستانية وقام بارتدائها، ومن ثم قام بالمغادرة وفجأة عاد راكضًا من خلف المحلات لتدهسه سيارة دفع رباعي.

وقالت المصادر إنه وبينما تواجدت الجهات المعنية في مسرح الحادث المزعوم؛ قام وافد يمني بالإبلاغ عن تفاصيل من اللحظات الأخيرة للواقعة، قائلًا: إن المتوفى حضر إليه في المزرعة وشرب الماء وكان في حالة رعب، وبيّن للوافد أنه هناك أشخاص يلاحقونه ويهددونه وبعدها غادر.

وأوضحت المصادر أنه وفي ظل تعدد الروايات واتساع دائرة الشكوك؛ طالبت أسرة المتوفى بإحالة الملف إلى شرطة صبيا، وقام المرور بإحالة الملف، فيما ينتظر ذووه إنهاء إجراءات الطب الشرعي للكشف عن النتائج.