، بلدية محافظة الحائط تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - جهزت المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء

أوضح رئيس بلدية محافظة الحائط م. مساعد أحمد الحربي أن البلدية تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ حرصًا من البلدية على توفير كافة الخدمات والحرص على تقديم خدمات ترضي المواطنين وزوار المحافظة، كما تم تكليف العديد من الإدارات والأقسام بالبلدية التي تستدعي الحاجة لعملها في فترة عيد الفطر المبارك؛ وذلك لضمان تقديم الخدمة السريعة لجميع المواطنين واستمرارية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية.

وأكد الحربي أن البلدية كثفت جهودها في تجهيز المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء وتجميل المداخل والمجسمات والميادين وأعمدة الإنارة بعقود الزينة والإنارة التجميلية، كما خصصت البلدية فريقًا لمتابعة نظافة الطرق والشوارع والميادين والساحات العامة والمخططات السكنية، كما تم تركيب العديد من لوحات التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأشار الحربي إلى أن البلدية عملت على تهيئة مصليات العيد في المحافظة والمراكز التابعة لها لتكون جاهزة لاستقبال المصلين، كما أكد على استمرار أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والمطابخ والمحلات التجارية؛ استمرارًا لحملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى متابعة صوالين الحلاقة والمغاسل ومحلات الحلويات طيلة فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف الحربي أنه تم تجهيز القرية التراثية الواقعة بسوق الشعبي بالمحافظة لإقامة حفل المعايدة بها ثاني أيام العيد.

ودعا الحربي إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال الرقم المخصص للطوارئ البلدية 940.