، مصرع وإصابة شخصين في حادث مروّع بجازان ،

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تسبّب حادث تصادم بين مركبتين على طريق صبيا جيزان اليوم في مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات بالخرجة؛ حيث باشرت الجهات المعنية، فيما تم نقل المصاب للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.
وتفصيلًا: قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"الخليج 365": تلقت غرفة العمليات بعد ظهر اليوم الجمعة بلاغًا عن حادث تصادم على طريق صبيا - جيزان، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث.
وأضاف أنه عند وصول أول فرقة إلى موقع الحادث تبيّن وجود شخص متوفّى في الموقع متأثرًا بإصابات بليغة، فيما الآخر إصابته حرجة؛ حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقّي العلاج.
مصرع وإصابة شخصين في حادث مروّع بجازانقاسم الخبراني الخليج 365 2019-05-31
تسبّب حادث تصادم بين مركبتين على طريق صبيا جيزان اليوم في مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات بالخرجة؛ حيث باشرت الجهات المعنية، فيما تم نقل المصاب للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.
وتفصيلًا: قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"الخليج 365": تلقت غرفة العمليات بعد ظهر اليوم الجمعة بلاغًا عن حادث تصادم على طريق صبيا - جيزان، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث.
وأضاف أنه عند وصول أول فرقة إلى موقع الحادث تبيّن وجود شخص متوفّى في الموقع متأثرًا بإصابات بليغة، فيما الآخر إصابته حرجة؛ حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقّي العلاج.
31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440
09:09 PM
نقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقّي العلاج
تسبّب حادث تصادم بين مركبتين على طريق صبيا جيزان اليوم في مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات بالخرجة؛ حيث باشرت الجهات المعنية، فيما تم نقل المصاب للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.
وتفصيلًا: قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"الخليج 365": تلقت غرفة العمليات بعد ظهر اليوم الجمعة بلاغًا عن حادث تصادم على طريق صبيا - جيزان، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث.
وأضاف أنه عند وصول أول فرقة إلى موقع الحادث تبيّن وجود شخص متوفّى في الموقع متأثرًا بإصابات بليغة، فيما الآخر إصابته حرجة؛ حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقّي العلاج.
، مصرع وإصابة شخصين في حادث مروّع بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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