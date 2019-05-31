استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات برد على 8 مناطق.. السبت

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ السبت، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الجوية السابقة تتضمن: مرتفعات مناطق نجران، وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وكذلك على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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في السياق ذاته، وجّه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لأهالي المدينة المنورة، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة الجوية تشمل «العيص – وادي الفرع»، ويصاحبها تساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

وكان خبير الأرصاد حسن كراني، قد توقع عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، أنه بدءًا من اليوم الجمعة، تزداد فرصة هطول أمطار متوسطة تميل للغزارة على منطقة المدينة المنورة، وشمالًا حتى تبوك، وشرقًا من تبوك حتى حائل، والأجزاء الغربية للقصيم.

وأضاف كراني، أن الأمطار تشمل أيضًا منطقة مكة المكرمة، وكلما اتجهنا جنوبًا حتى جازان، مرورًا بالمصايف وشرقها، كما يزداد تعمق الهواء الساخن على الأجواء.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا السبت، كالتالي: