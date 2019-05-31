«الأمن العام» يدعو المواطنين والمقيمين لتأجيل عمرة الـ27 من رمضان

دعا الأمن العام، اليوم الجمعة، المواطنين والمقيمين، إلى تأجيل أداء العمرة ليلة السبت (ليلة السابع والعشرين من رمضان المبارك)، لتجنب الزحام.

وطالب الأمن العام- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- بتأجيل أداء العمرة ليلة الـ27 من رمضان، تفاديًا للزحام وحفاظًا على السلامة.

وتستضيف مكة المكرمة ثلاث قمم، عقدت القمتان الطارئتان الخليجية والعربية، مساء أمس الخميس، فيما تعقد مساء اليوم القمة الإسلامية، بحضور العشرات من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والموفدين الرسميين.

وكان الأمن العام، قد شدد أمس الأول الأربعاء، بمنع أداء صلوات التراويح والتهجد بمداخل السلالم ومخارجها في المسجد الحرام، وذلك حرصًا على سلامة المعتمرين، موضحًا أن تعاون ضيوف الرحمن مع رجال الأمن، يحقق السلامة والأمان.

وأشار الأمن العام، إلى ثقته في المواطنين والمقيمين؛ للمساهمة في نجاح الترتيبات الأمنية والمرورية، خلال انعقاد القمم الثلاث في مكة المكرمة.

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وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قد تفقد المهام التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، واستمع لشرح موجز من مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، عن نتائج تنفيذ مراحل الخطة الأمنية للعمرة، والجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة زوار المسجد الحرام وأدائهم نسكهم، خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك.

وفي وقت سابق، أهابت إدارة الأمن العام، إلى بعض المظاهر السلبية التي تؤثر على سلامة قاصدي المسجد الحرام، وأضافت أنه من هذه المظاهر التدافع، وعكس السير، وافتراش الطريق، وحمل الأمتعة، وعدم التقيُّد بتعليمات رجال الأمن.

من جهة أخرى، وجّه «المرور السعودي»، المعتمرين، إلى استخدام وسائل النقل العام، مؤكدًا أنها الوسيلة الأفضل والأسرع للوصول للحرم. وقد تم تخصيص المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام والمؤدية إليه، خلال أوقات الصلاة في شهر رمضان للمشاة فقط، كما تم تحديد مجموعة محطات لحافلات النقل العام في محيط المسجد الحرام؛ لتسهيل وصول المعتمرين والزوار للحرم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومواقف السيارات.

وأكد المرور، أنه تم إلزام السائقين المحرمين بالعمرة بإيقاف مركباتهم في مواقف على مداخل مكة المكرمة، واستخدام النقل العام، كما تمت تهيئة ثمانية مواقف بالعاصمة المقدسة؛ لاستخدام السيارات الأخرى.