السعودية اليوم / زائرات للمدينة يشدن بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لزوار مسجد المصطفى



المدينة المنورة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

ثمن العديد من زائرات المدينة المنورة الأعمال الجليلة التي تبذلها وتسخرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد وصولهن للمدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع.

وأجمعن في تصريحات لـ "واس" على فائق العناية والرعاية التي يحظى بها زوار الحرمين الشريفين, وخاصةً في شهر رمضان المبارك نظراً لزيادة أعداد قاصدي الحرمين الشريفين طلباً لما عند المولى من الأجر والثواب.

وأبدت سهى بهاء الدين من جمهورية مصر الشقيقة، سعادتها بمشروع قطار الحرمين الذي سهل الانتقال من المدينة لمكة لأداء فريضة العمرة والعكس بكل يسر وسهولة، وسط خدمات عالية داخل القطار.

وتذكر صفية ارناؤطي التي أتت مع أمها الكبيرة في السن، أن قطار الحرمين لبى أمنيتها بعد الله في تأدية العمرة مع الوالدة بكل يسر وسهولة، رغم توفر الباصات والخدمات العديدة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلا أن القطار سهل السفر لأداء العمرة بشكل كبير جداً وفي نفس اليوم، ورفعت شكرها لله سبحانه ثم لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بأدق التفاصيل لراحة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

من جانبها أشادت الزائرة رحمة سالم من الاسكندرية، بحسن الاستقبال من القائمين على الأعمال ومن أهالي المملكة العربية

// انتهى //

20:32ت م

0130



المدينة المنورة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسثمن العديد من زائرات المدينة المنورة الأعمال الجليلة التي تبذلها وتسخرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد وصولهن للمدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع.وأجمعن في تصريحات لـ "واس" على فائق العناية والرعاية التي يحظى بها زوار الحرمين الشريفين, وخاصةً في شهر رمضان المبارك نظراً لزيادة أعداد قاصدي الحرمين الشريفين طلباً لما عند المولى من الأجر والثواب.وأبدت سهى بهاء الدين من جمهورية مصر الشقيقة، سعادتها بمشروع قطار الحرمين الذي سهل الانتقال من المدينة لمكة لأداء فريضة العمرة والعكس بكل يسر وسهولة، وسط خدمات عالية داخل القطار.وتذكر صفية ارناؤطي التي أتت مع أمها الكبيرة في السن، أن قطار الحرمين لبى أمنيتها بعد الله في تأدية العمرة مع الوالدة بكل يسر وسهولة، رغم توفر الباصات والخدمات العديدة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلا أن القطار سهل السفر لأداء العمرة بشكل كبير جداً وفي نفس اليوم، ورفعت شكرها لله سبحانه ثم لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بأدق التفاصيل لراحة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.من جانبها أشادت الزائرة رحمة سالم من الاسكندرية، بحسن الاستقبال من القائمين على الأعمال ومن أهالي المملكة العربية السعودية ، مؤكدةً على الدور الواضح التي تقوم به المملكة العربية السعودية في توحيد الصف العربي والإسلامي.// انتهى //20:32ت م0130

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زائرات للمدينة يشدن بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لزوار مسجد المصطفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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