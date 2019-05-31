السعودية اليوم / بلدية طلعة التمياط تواصل جولاتها الرقابية



رفحاء 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

تواصل بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية على المطاعم والبوفيهات والمحلات التجارية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية .

وأكد رئيس البلدية المهندس حمود بن هليل الحجيفي أن الجولات التفتيشية والرقابية تهدف إلى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية ما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

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19:58ت م

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