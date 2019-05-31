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شكرا لقرائتكم نائب قائد الحرس الثوري يعترف: ندعم الحوثي بكل ما نستطيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نائب قائد الحرس الثوري يعترف: ندعم الحوثي بكل ما نستطيع
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعترف علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري، بأن “إيران تدعم الحوثيين في اليمن بكل ما تستطيع”، موضحًا أن “ما يمنع إرسال قوات إيرانية إلى اليمن كما يحصل في سوريا هو الحصار المفروض على اليمن”، حسب تعبيره.
وقال فدوي، في مقابلة مع القناة الثالثة للتلفزيون الإيراني مساء الخميس: إن “مساعدة الحوثيين بكل الطرق فرض علينا وفقًا للقرآن، وإننا نقوم بهذا الواجب”، حسب ما نقلت “العربية”.
يأتي هذا بينما أكد القادة العرب، في قمتين عربية وخليجية عقدتا ليلة أمس الخميس في مكة المكرمة، على تورط إيران بالتدخل في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، بما في ذلك استمرار دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.
وكانت المملكة عرضت على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أمام قادة 56 دولة حضروا للمشاركة في القمم، عددًا من الصواريخ والطائرات من دون طيار والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات الحوثية التي استهدفت المملكة؛ مما يثبت بالأدلة تورط النظام الإيراني في هذه الأفعال الإرهابية.
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