توضيح هام من مرصد حوطة سدير بشأن ظروف هلال شهر شوال

2019-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، أنه لا صحة لما نُشر في بعض مواقع التواصل والمشار فيه إلى بيان ظروف هلال شهر شوال 1440هـ.

وأكد المرصد الفلكي أنه اعتاد على نشر بيان ظروف كل شهر حسب المعطيات العلمية، أما أن المرصد يقرر إكمال أو بداية شهر فهذا ليس من اختصاصه ويخص المحكمة العليا بالمملكة فقط.

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في سياق متصل، تباينت التوقعات حول موعد عيد الفطر المبارك، وظهور هلال شهر شوال 1440، ففي الوقت الذي يرى فيه بعض المهتمين بالفلك مثل الدكتور خالد الزعاق أن عدة رمضان ستكون 29 يومًا، أكّد مدير المركز الدولي للفلك أن رؤية هلال شوال يوم 29 رمضان ستكون غير ممكنة في المنطقة العربية.

وأظهرت دراسة أجراها مركز طقس العرب حول إمكانية رؤية هلال شهر شوال 2019-1440 بعد مغيب شمس يوم الاثنين 29 رمضان 1440 في السعودية أن الاقتران المركزي “المحاق المركزي” سيحدث يوم الاثنين 3 يونيو 2019 الساعة 10:02 صباحًا بالتوقيت العالمي، بالتالي فإن الهلال سيكون متولدًا وقت تحري هلال شوال، لكن عُمر هلال شهر شوال مع مغيب الشمس سيكون أقل من 15 ساعة، ولن تتجاوز فترة مكوثه في الأفق الغربي 7 دقائق على أقصى حد؛ ما يجعل رؤيته بالعين المجردة مستحيلة.

وعليه يُتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 4/ 6/ 2018م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأربعاء 5/ 6/ 2018م هو بداية أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.