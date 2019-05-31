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واشنطن ترحب باستضافة المملكة للقمتين الخليجية والعربية
متابعات الخليج 365 - الرياض
رحبت الخارجية الأمريكية باستضافة المملكة للقمتين الخليجية والعربية أمس الخميس، لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة.
وقالت الخارجية الأمريكية: على إيران الكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار والامتناع عن الأنشطة التي تثير التوترات الطائفية أو تعمل على تمكين المتطرفين.
في سياق متصل، تُعقد اليوم في مكة المكرمة القمة الإسلامية الرابعة عشرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تتسلم المملكة رئاسة الدورة الجديدة لمنظمة التعاون الإسلامي.
ويأتي انعقاد القمة الإسلامية وسط ظرف تاريخي تمرّ به المنطقة العربية خاصة مع تزايد الاعتداءات الإيرانية عبر الميليشيات الإرهابية التي تمولها والتي تستهدف الأمن الإقليمي وإمدادات الطاقة العالمية.
وسعت المملكة من خلال القمتين الطارئتين لمجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية التي عقدتا أمس بنجاح، إضافة إلي القمة الإسلامية الدورية إلى تشكيل موقف إسلامي ودولي تجاه الأعمال التي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط وسط المملكة، وما قامت به من أعمال تخريبية طالت السفن التجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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