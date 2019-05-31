إغلاق ودمج لمراكز الهيئة في حفر الباطن والمتحدث يوضح لـ”المواطن” السبب

2019-05-31

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

أغلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المركز ثلاثة مراكز بمحافظة حفر الباطن، وهي مركز هيئة القيصومة ومركز هيئة السوق الداخلي ومركز هيئة الرقعي ودمج موظفي المراكز المغلقة مع مركز هيئة شرق حفر الباطن ومركز أبو بكر الصديق.

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية ناصر بن بطي الخالدي، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن العمل في مراكز الهيئة بمحافظة حفر الباطن وغيرها من مدن ومحافظات مناطق المملكة يتم وفق خطة اعتمدتها الرئاسة العامة لتعزيز وتطوير العمل الميداني، وتتضمن الخطة إيجاد مراكز إشرافية تنطلق منها دوريات الهيئة، ويتم دعم تلك المراكز الإشرافية بالمراكز القريبة منها وتكليف موظفيها في تلك المراكز الإشرافية دعمًا لها.

ومن جانب آخر، تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، يوم أمس الخميس هيئة محافظة حفر الباطن، حيث رافقه رئيس هيئة المحافظة الشيخ حسن بن محسن المطيري ومساعده محمد بن علي الحريصي.