المشرف على حساب المواطن عن الأمير محمد بن سلمان في ذكرى البيعة: نبراس للسعوديين

2019-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المشرف على برنامج حساب متابعات الخليج 365 وليد الأسمري: إن الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مناسبة هامة نستذكر من خلالها أهم المنجزات التي شهدتها بلادنا والنقلة النوعية في عهده الميمون، فقد عرف عن هذا القائد الهُمام اهتمامه وحرصه على توفير الحياة الكريمة لكل سعودي وسعودية واستحداث برامج تمس حاجاتهم وتلبي رغباتهم، واضعًا نصب عينيه راحة متابعات الخليج 365، فله نُدين بالولاء وله نجدد العهد.

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وأكد الأسمري أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية تطورات اقتصادية وتنموية أشاد بها الجميع، ولعل برنامج حساب متابعات الخليج 365 من أبرزها، فقد كان حريصًا على تقديم كل ما يخدم متابعات الخليج 365 ويعزز من رفعته وسعى على حمايته من آثار التغيرات بسبب الإصلاحات الاقتصادية، حتى أمر ولي العهد وبموافقة من خادم الحرمين الشريفين وفي وقت وجيز إنشاء حساب متابعات الخليج 365 ليغطي “فرق التكلفة” على أسعار الطاقة والسلع الغذائية، لتحسين كفاءة الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه، وذلك من منطلق حرصه على تيسير وتسهيل أمور المواطنين، مؤكدًا أن كل مواطن محل اهتمامه.

وأشار المشرف على برنامج حساب متابعات الخليج 365 إلى أن ولي العهد يمثل نبراسًا للشاب السعودي، منوهًا بما تحقق على يده من إطلاق مشاريع ضخمة في بلادنا تضمنت خططًا واسعة لتغيير شكل الاقتصاد العام وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، والتي ستنعكس إيجابيًّا على متابعات الخليج 365 والوطن بالاستقرار والرخاء والازدهار والنماء، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ لنا قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي، وأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.