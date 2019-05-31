الهلال الأحمر يباشر حادث انقلاب حافلة على طريق مكة بمنطقة الرياض.. والحصيلة: 52 مصابًا

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث انقلاب حافلة نقل جماعي يوم الخميس، والذي نتج عنها 52 إصابة دون أي وفيات، منها 13 حالة رفضت النقل.

ورد بلاغ عند الساعة 9.26 دقيقة لحادث باص على طريق مكة قبل الخاصرة وتم إرسال الفرق والوصول خلال 35 دقيقه فيما تم الانتهاء من الحدث عند الساعة 1.27 دقيقة.

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وباشرت 16 فرقة إسعافية تابعة للهلال الأحمر الحادث إضافة لخمس فرق من وزارة الصحة، حيث تم نقل ستة حالات في حالة حرجة لمستشفى الخاصرة و13 حالة ما بين متوسطة وطفيفة لمستشفى الرويضة وأربع حالات إلى مسشتفى عفيف وحاليتن إلى مستشفى ظلم ومركز صحي حلبان.

وتم استعداء عربة الكوارث التابعة للهيئة في عمليات الإنقاذ والأجلاء إمداد الفرق الإسعافية بالتجهيزات والمعدات الطبية.