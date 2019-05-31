السعودية | هكذا استعدّت "رئاسة الحرمين" لليلة الـ27 من رمضان

شكرا لقرائتكم هكذا استعدّت "رئاسة الحرمين" لليلة الـ27 من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق الخطة التشغيلية لاستقبال ليلة الـ27 من رمضان المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتلحظ الخطة مشاركة أكثر من 12 ألفا من القوى البشرية من الموظفين والموظفات المؤهلين علمياً وعملياً على مدار الـ24 ساعة. وتتضمن تأمين 25 ألف حافظة ماء زمزم داخل المسجد الحرام، و16 ألف حافظة في المسجد النبوي، بينما يقوم أكثر من 4000 عامل وعاملة بتطهير وتنظيف صحن المطاف وأروقة المسجد الحرم وساحاته وسطحه. كما تم تأمين أكثر من 3500 خزينة للمعتكفين بالمسجد الحرام، وفرش 16 ألف سجاد في المسجد النبوي.

في المسجد النبوي

كما تم تأمين 11 خدمة عبر المحور الإرشادي بالمسجد الحرام، وفتح 74 باباً إضافياً بالمسجد الحرام، ليصل عدد الأبواب المفتوحة في المسجد الحرام إلى 170 باباً مجهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، و100 باب بالمسجد النبوي. كما يقوم 250 موظفاً بتغطية مداخل الساحات وإرشاد رواد المسجد الحرام لمواقعهم.

وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن إدارة المصاحف تستهدف توزيع 80 ألف مصحف داخل المسجد الحرام، وتوعية قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال عدد من الشاشات الإلكترونية.

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وتستعد الرئاسة العامة لليلة الـ27 من رمضان بكامل التجهيزات والآليات المتوفرة لدى الرئاسة العامة، ويعمل جميع العاملين بالرئاسة على مدار 24 ساعة لمشاركة رجال الأمن في تنظيم الحشود، وتوجيه قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الأماكن التي يخف فيها الزحام. وللرئاسة أكثر من 100 إدارة ووحدة منها الإدارات الخدمية التي تعمل بشكل مباشر في المسجد الحرام، وما يعادلها في المسجد النبوي، أبرزها الإدارة العامة للتوسعة الشمالية، والشؤون الخدمية، والخدمات الاجتماعية، والأمن والسلامة والحشود، والهندسية، والتشغيل والصيانة، والساحات. كما تشمل إدارة الأبواب التي يعمل بها ما يقارب 900 موظف وموظفة في المسجد الحرام، وأقل منهم بقليل في المسجد النبوي، موزعين للعمل على ثلاث فترات طوال اليوم، وإدارة التطهير والسجاد، وسقيا زمزم، وهيئة الأمر بالمعروف، والمصاحف، والتوجيه والإرشاد.

من أعمال صحن المطاف

وتتولى هذه الإدارات الإشراف على عدة أمور، أبرزها موائد الإفطار، ومراقبة دخول وخروج الأطعمة إلى أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي والساحات، ومنع غير المسموح منها، والحد من ظاهرة الافتراش، وتوعية المفترشين بأضراره وعواقبه، وتوفير العربات الكهربائية الخاصة بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتهيئة مداخل مخصصة لتلك العربات، ومنع دخول غير المعتمرين من إلى صحن المطاف، ومراقبة الأبواب، والمشاركة في إدارة الحشود مع رجال الأمن. كما تم الاستعداد لهطول الأمطار بتجهيز ما يقرب من 4000 عامل، وحوالي 5000 معدة وآلية لتصريف وتجديف مياه الأمطار في المسجد الحرام، ونفس الاستعداد بالمسجد النبوي. كما تتضمن الاستعدادات بالإضافة المحور الإرشادي الذي استفاد منه خلال 20 يوما أكثر من مليون و472 ألف شخصاً في المسجد الحرام، والمحور الخدمي الذي أزال حوالي 20 ألف طن من النفايات في المسجد الحرام من بداية شهر رمضان المبارك إلى بداية العشر الأواخر، وما يقارب نصفها في المسجد النبوي.

وستقوم الرئاسة العامة بتوزيع عدد من وجبات إفطار صائم ووجبات السحور على قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي. ويتم التوزع على ثلاث فئات، وهي وجبة "شهداء الواجب" والذي يعود أجرها "لشهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله وللذود عن حمى هذه البلاد المقدسة"، ووجبة "هدية موظف" والتي توزع على الموظفين الميدانيين بالمسجد الحرام تكريماً لهم على ما يبذلون لخدمة قاصدي المسجد الحرام، ووجبة "هدية صائم" التي توزع داخل مصلى الجنائز وعلى المعتمرين والزوار في المسجد الحرام.

ودعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس العاملين والعاملات بالمسجد الحرام إلى الإخلاص في عملهم، كما حث كافة زائري وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى التعاون مع منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورجال الأمن لتوفير الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.