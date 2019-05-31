، شاهد .. دوريات الأمن الراجلة في مركزية مكة وهذه مهامها ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتشار ومباشرة بلاغات .. و"الخليج 365" وقفت ميدانيًّا عليها

استحدثت الإدارة العامة لدوريات الأمن بتوجيه من مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن قيادة جديدة للمنطقة المركزية تحافظ على الأمن وتتمكن من الوصول السريع لأي طاري لا قدر الله، ويحتاج إلى تدخُّل سريع؛ نظرًا لكثافة المنطقة المركزية وصعوبة الحركة داخلها.

وقد وقفت "الخليج 365" ميدانيًّا على هذه القيادة وتجولت برفقة قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي.

وبدأت جولة القيادة الجديدة بنقطة الشميسي القديم التي تديرها وتشرف عليها دوريات الأمن وتدعمها في أوقات المواسم المرور والقوة الخاصة لأمن الطرق، التي تقوم بتحويل مركبات المعتمرين إلى الدائري الرابع، ومنه إلى أقرب محطة لنقل المعتمرين إلى الحرم المكي الشريف، مع منع دخول الشاحنات أوقات الذروة.

بعدها توجهت "الخليج 365" إلى عدد من النقاط الثابتة والمتحركة، ورصد رجال الدوريات السرية أثناء متابعتهم الظواهر السلبية من تسول، وإزعاج للمارة، أو باعة جائلين ومتابعة الظواهر السلبية ضمن اللجنة المشتركة.

وثّقت "الخليج 365" انتشار رجال الدوريات الأمنية الراجلة في شارع أجياد وفي المسيال وأماكن الازدحام، وقيامها بمباشرة الحالات التي تتلقّى البلاغات عنها؛ إذ يسهل تحركها وانتقالها بسرعة بين الحشود وتعاملها مع البلاغات التي يصعب وصول المركبات الأمنية إليها.

وأكد مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي، أن مهام دوريات الأمن بمركزية مكة تشمل إرشاد التائهين وتلقي البلاغات داخل المنطقة المركزية ومباشرة الحالات والمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين.

ودعا السهيمي زوار بيت الله عند قدومهم للمسجد الحرام إلى عدم حمل الشنط معهم والمبالغ المالية أو المقتنيات الثمينة، وحفظها في صناديق الأمانات في الفنادق أو ساحات الحرم المكي.

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