، المشرف على "حساب المواطن": نجدد الولاء لولي العهد بالذكرى الثانية للبيعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية تطورات اقتصادية وتنموية أشاد بها الجميع

قال المشرف على برنامج حساب المواطن وليد الأسمري بأن الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله؛ مناسبة هامة نستذكر من خلالها أهم المنجزات التي شهدتها بلادنا والنقلة النوعية في عهده الميمون.

وأضاف أنه عرف عن هذا القائد الهُمام اهتمامه وحرصه على توفير الحياة الكريمة لكل سعودي وسعودية، واستحداث برامج تمس حاجاتهم وتلبي رغباتهم، واضعًا نصب عينيه راحة المواطن، فله نُدين بالولاء وله نجدد العهد.

وقال الأسمري بأن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية تطورات اقتصادية وتنموية أشاد بها الجميع، ولعل برنامج حساب المواطن من أبرزها، فقد كان حريصاً على تقديم كل ما يخدم المواطن ويعزز من رفعته، وسعى إلى حمايته من آثار التغيرات بسبب الإصلاحات الاقتصادية، حتى أمر سمو ولي العهد وبموافقة من خادم الحرمين الشريفين وفي وقت وجيز بإنشاء حساب المواطن؛ ليغطي "فرق التكلفة" على أسعار الطاقة والسلع الغذائية، لتحسين كفاءة الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه، وذلك من منطلق حرصه حفظه الله على تيسير وتسهيل أمور المواطنين، مؤكداً أن كل مواطن محل اهتمامه.

وأشار المشرف على برنامج حساب المواطن إلى أن سمو ولي العهد يمثل نبراسًا للشاب السعودي، منوهاً الأسمري بما تحقق على يد سموه من إطلاق مشاريع ضخمة في بلادنا تضمنت خططًا واسعة لتغيير شكل الاقتصاد العام؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، التي ستنعكس إيجاباً على المواطن والوطن بالاستقرار والرخاء والازدهار والنماء، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لنا قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي، وأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.