، أمير الباحة: الذكرى الثانية لتولي ولي العهد تقودنا إلى طموحات لا حدود لها ،

- 1/2
- 2/2
رفع أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد.
وقال أمير الباحة: نجدّد في هذه الذكرى العظيمة والغالية علينا جميعًا الولاء والانتماء؛ فهي ذكرى تقودنا في بلاد الحرمين الشريفين إلى طموحات لا حدود لها في ظل نظرة سمو ولي العهد المستقبلية العالية ورؤيته الثاقبة، والتي جعلت المملكة قوة إستراتيجية في المنطقة وذات تأثير سياسي إقليمي ودولي نتيجة المواقف والتوجهات التي اتخذتها.
وأضاف أنه خلال عامين شهدت المملكة عهدًا للإصلاح وتغييرات على مختلف الأصعدة لتعزيز استدامة التنمية الوطنية الشاملة من خلال السير لتحقيق رؤية المشروع الوطني المتكامل 2030 التي أطلقها سموه، وعزمه بعمله الدؤوب وقراراته الحكيمة على الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.
وبين أن هذه الذكرى تمثل مرحلة الحزم والعزم في قيادة البلاد وإدارة شؤونها، كذلك الحزم والعزم في التعامل مع كل ما يتعلق بأمن الوطن ومواطنيه ومواجهة كل التحديات التي تواجهه بقوة وصرامة دون تهاون مع كل ما يمس هذا الكيان الشامخ وشعبه ومقدساته، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ للمملكة قيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل على ثغور بلادنا الحبيبة.
أمير الباحة: الذكرى الثانية لتولي ولي العهد تقودنا إلى طموحات لا حدود لهاعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-05-31
رفع أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد.
وقال أمير الباحة: نجدّد في هذه الذكرى العظيمة والغالية علينا جميعًا الولاء والانتماء؛ فهي ذكرى تقودنا في بلاد الحرمين الشريفين إلى طموحات لا حدود لها في ظل نظرة سمو ولي العهد المستقبلية العالية ورؤيته الثاقبة، والتي جعلت المملكة قوة إستراتيجية في المنطقة وذات تأثير سياسي إقليمي ودولي نتيجة المواقف والتوجهات التي اتخذتها.
وأضاف أنه خلال عامين شهدت المملكة عهدًا للإصلاح وتغييرات على مختلف الأصعدة لتعزيز استدامة التنمية الوطنية الشاملة من خلال السير لتحقيق رؤية المشروع الوطني المتكامل 2030 التي أطلقها سموه، وعزمه بعمله الدؤوب وقراراته الحكيمة على الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.
وبين أن هذه الذكرى تمثل مرحلة الحزم والعزم في قيادة البلاد وإدارة شؤونها، كذلك الحزم والعزم في التعامل مع كل ما يتعلق بأمن الوطن ومواطنيه ومواجهة كل التحديات التي تواجهه بقوة وصرامة دون تهاون مع كل ما يمس هذا الكيان الشامخ وشعبه ومقدساته، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ للمملكة قيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل على ثغور بلادنا الحبيبة.
31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440
08:22 PM
أكد أن المملكة شهدت عهدًا للإصلاح وتغييرات على مختلف الأصعدة
رفع أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد.
وقال أمير الباحة: نجدّد في هذه الذكرى العظيمة والغالية علينا جميعًا الولاء والانتماء؛ فهي ذكرى تقودنا في بلاد الحرمين الشريفين إلى طموحات لا حدود لها في ظل نظرة سمو ولي العهد المستقبلية العالية ورؤيته الثاقبة، والتي جعلت المملكة قوة إستراتيجية في المنطقة وذات تأثير سياسي إقليمي ودولي نتيجة المواقف والتوجهات التي اتخذتها.
وأضاف أنه خلال عامين شهدت المملكة عهدًا للإصلاح وتغييرات على مختلف الأصعدة لتعزيز استدامة التنمية الوطنية الشاملة من خلال السير لتحقيق رؤية المشروع الوطني المتكامل 2030 التي أطلقها سموه، وعزمه بعمله الدؤوب وقراراته الحكيمة على الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.
وبين أن هذه الذكرى تمثل مرحلة الحزم والعزم في قيادة البلاد وإدارة شؤونها، كذلك الحزم والعزم في التعامل مع كل ما يتعلق بأمن الوطن ومواطنيه ومواجهة كل التحديات التي تواجهه بقوة وصرامة دون تهاون مع كل ما يمس هذا الكيان الشامخ وشعبه ومقدساته، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ للمملكة قيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل على ثغور بلادنا الحبيبة.
، أمير الباحة: الذكرى الثانية لتولي ولي العهد تقودنا إلى طموحات لا حدود لها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الباحة: الذكرى الثانية لتولي ولي العهد تقودنا إلى طموحات لا حدود لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.