، بدعم منصور بن مشعل .. "البركة" أهلاويًّا حتى 2024 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي الأهلي إجراءات التعاقد مع خالد البركة 28 عامًا، قادمًا من نادي الحزم، وذلك بعقد يمتدّ لخمسة مواسم.
وتم التوقيع مع اللاعب بحضور الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي، ورئيس الأهلي المكلف أحمد الصائغ.
وقدم الصائغ شكره للأمير منصور بن مشعل على تكفله بالصفقة، واصفًا دعمه بغير المستغرب.
وتمنّى الصائغ التوفيق للاعب في قادم البطولات بشعار الأهلي.
بدعم منصور بن مشعل .. "البركة" أهلاويًّا حتى 2024صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-31
أنهت إدارة نادي الأهلي إجراءات التعاقد مع خالد البركة 28 عامًا، قادمًا من نادي الحزم، وذلك بعقد يمتدّ لخمسة مواسم.
وتم التوقيع مع اللاعب بحضور الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي، ورئيس الأهلي المكلف أحمد الصائغ.
وقدم الصائغ شكره للأمير منصور بن مشعل على تكفله بالصفقة، واصفًا دعمه بغير المستغرب.
وتمنّى الصائغ التوفيق للاعب في قادم البطولات بشعار الأهلي.
31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440
08:22 PM
أنهت إدارة نادي الأهلي إجراءات التعاقد مع خالد البركة 28 عامًا، قادمًا من نادي الحزم، وذلك بعقد يمتدّ لخمسة مواسم.
وتم التوقيع مع اللاعب بحضور الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي، ورئيس الأهلي المكلف أحمد الصائغ.
وقدم الصائغ شكره للأمير منصور بن مشعل على تكفله بالصفقة، واصفًا دعمه بغير المستغرب.
وتمنّى الصائغ التوفيق للاعب في قادم البطولات بشعار الأهلي.
، بدعم منصور بن مشعل .. "البركة" أهلاويًّا حتى 2024 ،
المصدر : الخليج 365
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