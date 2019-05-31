، بدعم منصور بن مشعل .. "البركة" أهلاويًّا حتى 2024 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي الأهلي إجراءات التعاقد مع خالد البركة 28 عامًا، قادمًا من نادي الحزم، وذلك بعقد يمتدّ لخمسة مواسم.

وتم التوقيع مع اللاعب بحضور الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي، ورئيس الأهلي المكلف أحمد الصائغ.

وقدم الصائغ شكره للأمير منصور بن مشعل على تكفله بالصفقة، واصفًا دعمه بغير المستغرب.

وتمنّى الصائغ التوفيق للاعب في قادم البطولات بشعار الأهلي.