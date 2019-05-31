، "مدني الرياض" يكشف تفاصيل حريق أودى بحياة امرأة وطفلَين.. وينبه لأهمية كاشف الدخان ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا صباح اليوم من أحد المواطنين، يفيد بمشاهدة أدخنة من أحد المنازل بحي الفوطة، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث؛ حيث اتضح أنه حريق في منزل بالدور الأرضي، وقد اقتصر الحريق على جزء من جلسة عربية بصالة المنزل، وأن الحريق شبه خامد عند مباشرة فرقة الدفاع المدني؛ مما يشير إلى تأخر اكتشاف الحريق من قبل المتواجدين.
أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مشيرًا إلى أنه نظرًا لعدم وجود وسيلة إنذار "كاشف دخان" بالمنزل أدى ذلك إلى تشبع الموقع بالدخان الكثيف أثناء نوم أفراد الأسرة، وتأخر شعورهم بالحادث؛ مما تسبب للأسف في وفاة امرأة وطفلين وإصابة فتاة تم نقلها فورًا إلى المستشفى بحالة حرجة، ولا زالت إجراءات التحقيق لتحديد الأسباب قائمة في ظل وجود ترجيح حدوث التماس كهربائي في نقطة بداية الحريق أثناء عملية شحن لجهاز سكوتر.
وأعرب الدفاع المدني عن أسفه لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة، التي كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة، بعد التوكل على الله ثم وجود وسيلة إنذار "كاشف الدخان" بالمنزل وعدم استخدام أجهزة شحن أثناء النوم.
كما تقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين، سائلًا الله لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
في الرياض.. أدخنة حريق تقتل امرأة وطفلَين
"مدني الرياض" يكشف تفاصيل حريق أودى بحياة امرأة وطفلَين.. وينبه لأهمية كاشف الدخانعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-31
أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا صباح اليوم من أحد المواطنين، يفيد بمشاهدة أدخنة من أحد المنازل بحي الفوطة، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث؛ حيث اتضح أنه حريق في منزل بالدور الأرضي، وقد اقتصر الحريق على جزء من جلسة عربية بصالة المنزل، وأن الحريق شبه خامد عند مباشرة فرقة الدفاع المدني؛ مما يشير إلى تأخر اكتشاف الحريق من قبل المتواجدين.
أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مشيرًا إلى أنه نظرًا لعدم وجود وسيلة إنذار "كاشف دخان" بالمنزل أدى ذلك إلى تشبع الموقع بالدخان الكثيف أثناء نوم أفراد الأسرة، وتأخر شعورهم بالحادث؛ مما تسبب للأسف في وفاة امرأة وطفلين وإصابة فتاة تم نقلها فورًا إلى المستشفى بحالة حرجة، ولا زالت إجراءات التحقيق لتحديد الأسباب قائمة في ظل وجود ترجيح حدوث التماس كهربائي في نقطة بداية الحريق أثناء عملية شحن لجهاز سكوتر.
وأعرب الدفاع المدني عن أسفه لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة، التي كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة، بعد التوكل على الله ثم وجود وسيلة إنذار "كاشف الدخان" بالمنزل وعدم استخدام أجهزة شحن أثناء النوم.
كما تقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين، سائلًا الله لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440
07:52 PM
أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا صباح اليوم من أحد المواطنين، يفيد بمشاهدة أدخنة من أحد المنازل بحي الفوطة، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث؛ حيث اتضح أنه حريق في منزل بالدور الأرضي، وقد اقتصر الحريق على جزء من جلسة عربية بصالة المنزل، وأن الحريق شبه خامد عند مباشرة فرقة الدفاع المدني؛ مما يشير إلى تأخر اكتشاف الحريق من قبل المتواجدين.
أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مشيرًا إلى أنه نظرًا لعدم وجود وسيلة إنذار "كاشف دخان" بالمنزل أدى ذلك إلى تشبع الموقع بالدخان الكثيف أثناء نوم أفراد الأسرة، وتأخر شعورهم بالحادث؛ مما تسبب للأسف في وفاة امرأة وطفلين وإصابة فتاة تم نقلها فورًا إلى المستشفى بحالة حرجة، ولا زالت إجراءات التحقيق لتحديد الأسباب قائمة في ظل وجود ترجيح حدوث التماس كهربائي في نقطة بداية الحريق أثناء عملية شحن لجهاز سكوتر.
وأعرب الدفاع المدني عن أسفه لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة، التي كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة، بعد التوكل على الله ثم وجود وسيلة إنذار "كاشف الدخان" بالمنزل وعدم استخدام أجهزة شحن أثناء النوم.
كما تقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين، سائلًا الله لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
، "مدني الرياض" يكشف تفاصيل حريق أودى بحياة امرأة وطفلَين.. وينبه لأهمية كاشف الدخان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدني الرياض" يكشف تفاصيل حريق أودى بحياة امرأة وطفلَين.. وينبه لأهمية كاشف الدخان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.