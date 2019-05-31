، بتوجيهات أمير عسير.. محافظ الخميس يستقبل زوار المنطقة ،

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قام محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، عصر اليوم، باستقبال مجموعة من المواطنين الذين وصلوا للمنطقة بمدخل مركز تندحة شرق المحافظة.
ورافق ابن مشيط رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومدير شرطة خميس مشيط العميد حمد آل منجم، ورئيس مركز تندحة سلمان آل كاسي، ومدير شرطة تندحة العقيد عوض السرحاني؛ حيث تم استقبال الضيوف والترحيب بهم باسم سمو أمير منطقة عسير وأهالي المنطقة.
يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير وضمن ميثاق "حسن الوفادة" تحت شعار "مرحبا ألف في عسير.
وأوضح "ابن مشيط" لزوار المنطقة أن أمير المنطقة حريص على تقديم كافة الخدمات وتوفير سبل الراحة لهم، كما تم توجيه جميع الدوائر الحكومية بالتعاون معهم وحثهم على خدمة زوار وضيوف المنطقة.
بعد ذلك تم توزيع هدايا تذكارية للجميع وتوزيع وجبات إفطار صائم مقدمة من جمعية البر الخيرية بتندحة، ويأتي ذلك من حرص المسؤولين في المنطقة على راحة المواطنين وزوار المنطقة ودعم السياحة الداخلية واستقطاب المصيفين.
بتوجيهات أمير عسير.. محافظ الخميس يستقبل زوار المنطقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-31
قام محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، عصر اليوم، باستقبال مجموعة من المواطنين الذين وصلوا للمنطقة بمدخل مركز تندحة شرق المحافظة.
ورافق ابن مشيط رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومدير شرطة خميس مشيط العميد حمد آل منجم، ورئيس مركز تندحة سلمان آل كاسي، ومدير شرطة تندحة العقيد عوض السرحاني؛ حيث تم استقبال الضيوف والترحيب بهم باسم سمو أمير منطقة عسير وأهالي المنطقة.
يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير وضمن ميثاق "حسن الوفادة" تحت شعار "مرحبا ألف في عسير.
وأوضح "ابن مشيط" لزوار المنطقة أن أمير المنطقة حريص على تقديم كافة الخدمات وتوفير سبل الراحة لهم، كما تم توجيه جميع الدوائر الحكومية بالتعاون معهم وحثهم على خدمة زوار وضيوف المنطقة.
بعد ذلك تم توزيع هدايا تذكارية للجميع وتوزيع وجبات إفطار صائم مقدمة من جمعية البر الخيرية بتندحة، ويأتي ذلك من حرص المسؤولين في المنطقة على راحة المواطنين وزوار المنطقة ودعم السياحة الداخلية واستقطاب المصيفين.
31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440
07:51 PM
طالب جميع الدوائر الحكومية بالتعاون معهم وحثّهم على خدمتهم
قام محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، عصر اليوم، باستقبال مجموعة من المواطنين الذين وصلوا للمنطقة بمدخل مركز تندحة شرق المحافظة.
ورافق ابن مشيط رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومدير شرطة خميس مشيط العميد حمد آل منجم، ورئيس مركز تندحة سلمان آل كاسي، ومدير شرطة تندحة العقيد عوض السرحاني؛ حيث تم استقبال الضيوف والترحيب بهم باسم سمو أمير منطقة عسير وأهالي المنطقة.
يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير وضمن ميثاق "حسن الوفادة" تحت شعار "مرحبا ألف في عسير.
وأوضح "ابن مشيط" لزوار المنطقة أن أمير المنطقة حريص على تقديم كافة الخدمات وتوفير سبل الراحة لهم، كما تم توجيه جميع الدوائر الحكومية بالتعاون معهم وحثهم على خدمة زوار وضيوف المنطقة.
بعد ذلك تم توزيع هدايا تذكارية للجميع وتوزيع وجبات إفطار صائم مقدمة من جمعية البر الخيرية بتندحة، ويأتي ذلك من حرص المسؤولين في المنطقة على راحة المواطنين وزوار المنطقة ودعم السياحة الداخلية واستقطاب المصيفين.
، بتوجيهات أمير عسير.. محافظ الخميس يستقبل زوار المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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