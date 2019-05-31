بالصور.. ضبط منزل حوّله مخالفون لمستودع مستحضرات طبية بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، ضبط منزل شعبي بالرياض، تم تحويله إلى مستودع لتخزين المستحضرات الصيدلانية بطريقة مخالفة.

وأوضحت الهيئة- في بيان لها- نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن بلاغًا عن تخزين أدوية بطريقة مخالفة، قاد إلى ضبط منزل شعبي بشارع العطايف في مدينة الرياض، حوّلته شركة إلى مستودع لتخزين آلاف المستحضرات الصيدلانية بطريقة مخالفة.

وأضاف البيان، أن الهيئة باشرت البلاغ بمشاركة أمانة منطقة الرياض ووزارة التجارة والاستثمار، وتبيّن أن إحدى الشركات تخزّن مستحضرات تجميل وأدوية بشرية في مستودع غير مطابق للاشتراطات وغير مرخص، وفي ظروف تخزين غير مناسبة لعدم وجود مقاييس حرارة ورطوبة، وعدم توافر أجهزة تكييف.

وتم ضبط وتحريز 9747 مستحضرًا صيدلانيًا وكميات كبيرة من منتجات التجميل بالمستودع، الذي جرى إغلاقه.

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من جهة أخرى، أعلنت هيئة الغذاء والدواء استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موضحة في بيان لها منذ يومين، أنها تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر في القطاعات كافة، بالمكاتب الرئيسية والفرعية وجميع المنافذ، لإنهاء إجراءات فسوحات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.

كما تقدّم الهيئة خدماتها الإلكترونية، مثل تسجيل المنشآت إلكترونيًا، وطلب فسح السلع، والاستفسار من خلال الخدمات الإلكترونية عن بعض الأعمال، والاستعلام عن سير المعاملات والطلبات المقدمة، سعيًا منها لضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وفاعلية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية.

ويتابع مفتشو الهيئة عملهم الرقابي ورصد المخالفات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.