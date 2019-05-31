التويجري يزور مصابي حادث الحافلة بمستشفى القويعية العام

زار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، اليوم الجمعة، مستشفى القويعية العام؛ للاطمئنان على مصابي حادث حافلة طريق الرياض الطائف السريع، الذي وقع أمس الخميس، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من المسافرين.

وقال مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، إن الزيارة تأتي في إطار الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والاطلاع على سير الإجراءات الطبية المتبعة في علاجهم.

وأضاف أن غرفة عمليات إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية، نجحت في التعامل مع الحادثة، واستقبال جميع الحالات بمختلف الجنسيات، مشددًا على أن الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وبمتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لا تألو جهدًا في المبادرة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، وتطوير سبل التعامل مع الحالات الطارئة.

ودعا مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، المسافرين وعابري الطرق، إلى الالتزام بأنظمة السلامة المرورية، تجنبًا للحوادث.

وناشد التويجري قائدي المركبات، وخصوصًا الحافلات، بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وترك التهور والقيادة بسرعات عالية، بما يحقق السلامة للجميع، مشيرًا إلى أن «صحة الرياض» تسعى لبذل كل الجهود المخلصة من قبل جميع منسوبيها؛ لتقديم كل ما يمكن للوطن والمواطن.