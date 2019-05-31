المالكي: تحرير 85% من اليمن.. والحوثيون أول ميليشيا في العالم تمتلك «باليستي»

أكَّد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الجمعة، أن عددًا كبيرًا من الصواريخ التي بحوزة الميليشيات الحوثية، مصدرها الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي، أن التدخل الإيراني في اليمن يشكل انتهاكًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية أول ميليشيا في العالم تمتلك صواريخ باليستية.

وتابع، أن أشكال التدخل الإيراني في اليمن تتلخص بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق، مشيرًا إلى أنه تم تحرير نحو 85% من الأراضي اليمنية؛ منذ بدء العمليات العسكرية، وأنه عند بدء العمليات العسكرية في اليمن، كان الحوثيون على وشك السيطرة على البلاد.

وأكَّد المالكي التزام التحالف بالمعايير القانونية الدولية، خلال تنفيذ عملياته باليمن، مضيفًا أن استقرار المنطقة من استقرار اليمن، ونعمل على تأمين سلامة الملاحة البحرية.

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وأوضح المالكي، أن «تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ والمال، يطيل العمليات العسكرية، (..) هذه الحرب فُرضت على دول الخليج ولم تكن خيارًا»، مضيفًا أن بعض الأسلحة توجد عليها صور بشار الأسد، ويتم تهريبها من الضاحية الجنوبية في لبنان.

وأكد المالكي، أن إيران تسعى عبر أذرعتها في اليمن إيجاد موطئ قدم في مضيق باب المندب، مشيرًا إلى أن الجهد العسكري يهدف إلى وقف التهديدات الإيرانية لمجتمعاتنا.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية، هي ذراع إيران لتهديد وجود اليمن ودول الجوار، مشيرًا إلى أن السعودية دعت عام 2014 كل الأطراف اليمنية للحوار.

وعرض المالكي صورًا لصواريخ إيرانية الصنع، أطلقتها ميليشيات الحوثي على السعودية، كما عرض صورًا لمصادرة أسلحة مُرسلة من إيران وحزب الله للحوثيين، وكذلك خريطة لمجال الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون.