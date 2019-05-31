بالصور.. وفاة امرأة وطفلين اختناقًا إثر اندلاع حريق بأحد منازل الرياض

أسفر حريق بأحد منازل الرياض، اليوم الجمعة، عن وفاه امرأة وطفلين، وإصابة فتاة تم نقلها للمستشفى وهي بحالة حرجة؛ لتلقي العلاج.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا- صباح اليوم- من أحد المواطنين، يفيد بمشاهدة أدخنة من أحد المنازل بحي «الفوطة».

وأضاف أنه على الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث؛ حيث اتضح أنه حريق في منزل بالدور الأرضي، وقد اقتصر على جزء من جلسة عربية بصالة المنزل، وأن الحريق شبه خامد عند مباشرة فرقة الدفاع المدني، ما يشير إلى تأخر اكتشافه من قبل الموجودين.

‏وأشار المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، إلى أنه نظرًا لعدم وجود وسيلة إنذار «كاشف دخان» بالمنزل، أدى ذلك إلى تشبع الموقع بالدخان الكثيف أثناء نوم أفراد الأسرة، وتأخر شعورهم بالحادث، ما تسبب في وفاه امرأة وطفلين، وإصابة فتاة تم نقلها فورًا إلى المستشفى بحالة حرجة.

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وأكد المقدم الحمادي، أن إجراءات التحقيق ما زالت قائمة لتحديد أسباب الحريق، في ظل وجود ترجيح حدوث التماس كهربائي في نقطة بداية الحريق أثناء عملية شحن لجهاز سكوتر.

وأعرب الدفاع المدني عن أسفه لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة، التي كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة، بعد التوكل على الله، ثم وجود وسيلة إنذار «كاشف الدخان» بالمنزل، وعدم استخدام أجهزة شحن أثناء النوم.

كما تقدم الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين، سائلًا الله لهم المغفرة والرحمة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.