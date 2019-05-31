تنفيذ برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين في كوريا الجنوبية

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإفطار الصائمين في جامع الفاتح المركزي بمدينة بوسان في جمهورية كوريا الجنوبية؛ حيث بلغ عدد الحضور من الجنسين قرابة 450 شخصًا.

وأشاد المسلمون في كوريا، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بالجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام، وتلمس حاجة المسلمين في هذا الشهر، مؤكدين أنَّ مشروعات الإفطار أسهمت في ترابط المسلمين في هذا الشهر الكريم، وتآلفهم وتعزيز وشائج المحبة بينهم.

يُذكر أنّ «الشؤون الإسلامية» تُنفِّذ برنامج خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الكورية سيئول، ومدينة بوسان، وتستهدف أكثر من 35 ألف صائم، إلى جانب تنفيذ برامج دعوية وإرشادية في برنامج الإمامة في رمضان.

