السعودية اليوم / مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالباحة يتفقد هيئة محافظة بلجرشي



الباحة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة وسام بن أحمد القاسم أمس, بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ خطة العمل الميداني والتوعوي خلال إجازة عيد الفطر المبارك بهيئة محافظة بلجرشي, بالإضافة الى جولة ميدانية شملت المجمعات التجارية والأسواق والحدائق والأماكن العامة بالمحافظة .

وأكد القاسم خلال لقائه الأعضاء المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر أهمية تكثيف الفرق الميدانية و الحضور الفاعل في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة والمهرجانات وغيرها تطبيقاً لخطة الفرع الميدانية والتوعوية خلال هذه الفترة، مؤكداً على تقديم النصح والتوجيه لجميع أفراد المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة تحقيقاً لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الأنظمة والتعليمات المرعية والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى بما يحقق المصلحة ويخدم أهالي وزوار المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباحة أن فرع المنطقة ينفذ خلال هذه الفترة خطته الميدانية والتوعوية والتي تشمل تكثيف عدد الفرق الميدانية في الأسواق والحدائق والأماكن العامة, وكذلك توزيع إصدارات الرئاسة العامة التوعوية.

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19:35ت م

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