السعودية اليوم / إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق جراء قمع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة



غزة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم، بالرصاص الحي والاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبيه ومحلية وشهود عيان في غزة أن 12 مواطنًا فلسطينيًا أصيبوا بجروح بينهم طفل وصفت جروحه بين متوسطة وخطيرة، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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19:33ت م

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