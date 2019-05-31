

جدة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

وصل دولة رئيس وزراء جمهورية إذربيجان السيد نوروز محمدوف ، إلى جدة اليوم ، للمشاركة في القمة الاسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، وسفير المملكة لدى جمهورية اذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير ، وسفير جمهورية اذربيجان لدى المملكة هاشم عبدالله لايف ، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

// انتهى //

18:06ت م

0111





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس وزراء جمهورية إذربيجان يصل إلى جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.