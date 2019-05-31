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2019-05-31 أمن الطرق يُزود المعتمرين بإرشادات السلامة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة زوّدت القوات الخاصة لأمن الطرق المُعتمرين بإرشادات للمحافظة على أمنهم وسلامتهم خلال شهر رمضان المبارك. Advertisements وقام أفراد أمن الطرق بتوزيع المطويات والإرشادات المكتوبة على قائدي المركبات وعلى ركاب الحافلات الجماعية.









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