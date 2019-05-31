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صور .. امتلاء الحرم والساحات والشوارع المجاورة بالمصلين والزوار ليلة 27 رمضان
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
امتلأت جنبات الحرم المكي والساحات والشوارع المجاورة بالزُّوار والمعتمرين منذ صلاة عصر اليوم 26 رمضان، وبدأت جموع المصلين تستقر في المسجد من بعد صلاة العصر وينتظرون بالحرم حتى مطلع الفجر تحريًا لليلة القدر.
هذا وقد أدّى ضيوف الرحمن من الزُّوار والمعتمرين والمواطنين والمقيمين اليوم صلاة آخر جمعة من شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام؛ إذ شهد كثافة كبيرة من المعتمرين والمصلين من داخل المملكة وخارجها الذين حرصوا على أداء مناسك العمرة في هذا اليوم المبارك، وامتلأت جميع أدواره وأروقته وسطوحه وساحاته والطرق المؤدية إليه بالمصلين الذي توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.
وتمكّن وفود الرحمن من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة وراحة واطمئنان في أجواء روحانية سادها الأمن والأمان والسكينة والخشوع بفضل الله أولًا ثم بفضل ما هيّأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، من إمكانات وما سخّرته من جهود وجنّدته من قوى بشرية وآلية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.
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