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شاهد.. شلالات عقبة المحمدية بعد أمطار الطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
تساقطت المياه من شلالات عقبة المحمدية بعد هطول أمطار غزيرة على الطائف ضمن الحالة المطرية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
ووثّق متابعات الخليج 365 فهد المنصوري عضو فريق طقس مكة المكرمة مقطع فيديو يظهر انسياب الشلالات الهادرة في عقبة المحمدية.
كما تم رصد هطول أمطار غزيرة على الطائف والهدا وعدد من المدن والأحياء
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