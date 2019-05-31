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2019-05-31 وفاة امرأة وطفلين وإصابة فتاة في حريق منزل بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض تُوفيت امرأة وطفلان بعدما اختنقوا بدخان حريق شبّ في منزلهم بالرياض، فيما أصيبت فتاة تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج. Advertisements وقال الدفاع المدني في بيان مُقتضب له : باشر مدني الرياض حريقاً اندلع في منزل بالدور الأرضي، نتج عنه وفاة امرأة وطفلين بسبب الدخان نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وإصابة فتاة تم نقلها للمستشفى.









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