فيديو.. أمطار الخير تستقبل القمة الإسلامية الليلة في مكة

2019-05-31

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

في الوقت الذي تستعد فيه وفود الدول الإسلامية المشاركة في قمة مكة الليلة في ترتيب أوراقها، هطلت أمطار الخير على العاصمة المقدسة يوم 26 رمضان المبارك.

وقد تراكمت السحب فوق الحرم المكي وعدد من أحياء مكة المكرمة ثم هطلت الأمطار المصحوبة بزوابع رعدية.

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كما جرت السيول في شرق مكة المكرمة بعد الأمطار التي هطلت على حي الراشدية والأحياء المجاورة له.

وتستضيف مكة المكرمة، قمة الدول الإسلامية، في دورتها العادية الليلة، التي تناقش عدداً من القضايا، أبرزها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والإسلاموفوبيا، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي، مع تعزيز التعاون العلمي والثقافي والإعلامي، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

وتعد هي القمة الثالثة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بعد القمتين الطارئتين الخليجية والعربية اللتين عقدتا أمس، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.