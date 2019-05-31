فيديو وصور .. أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية على مكة الآن

2019-05-31

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

هطلت اليوم 26 رمضان أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ضمن الحالة الجوية التي تشهدها عدَّة مدن في المملكة هذه الأيام.

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وقبل ساعات تقدم سحب رعدية نحو مكة المكرمة تترافق بهطول زخات رعدية من المطر خلال الساعة القادمة مع نشاط في سرعة الرياح.

وتمّ توثيق مقطع فيديو يظهر دخول موجة من الأمطار على مخطط الراشدية.